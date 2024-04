AK-Direktorin sieht "Taschenspielertrick" bei Lohnnebenkosten-Senkung

Mit der Kommunalsteuer werde beispielsweise der Bau von Kindergärten und Schulen mitfinanziert, ein „Riesenproblem im ländlichen Raum“. Wer hier den Sparstift ansetze, müsse sagen, woher das Geld ansonsten kommen soll. Hruška-Frank: „Acht von zehn Steuereuros kommen von Arbeitnehmern und Konsumenten. Wenn sich die Arbeitnehmer die vermeintliche Entlastung selber zahlen müssen, ist das ein Taschenspielertrick.“

FLAF statt Lohnerhöhung

Die AK-Direktorin erinnert in diesem Zusammenhang auch an einen historischen Aspekt. Der Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) sei in den 1950er-Jahren als Gegenleistung für einen Lohnverzicht eingerichtet worden. In den vergangenen Jahren seien bereits 17 Milliarden Euro bei verschiedensten Kürzungen der Lohnnebenkosten zusammengekommen, aber „niemand hat deswegen netto einen Cent mehr bekommen“.