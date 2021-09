AK-Direktor sieht Überförderung der Betriebe während Corona

Verlierer der Coronakrise seien vor allem die Arbeitnehmer, während die Unternehmen insgesamt von einer Überförderung profitiert hätten. So sieht das - wenig überraschende - Fazit von Arbeiterkammer-Direktor Christoph Klein nach einer Analyse der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung der Statistik Austria aus.

Für ihre Analyse haben sich die AK-Ökonomen die Primärseite der Verteilungsrechnung angesehen und dabei den Arbeitnehmern die Arbeitnehmerentgelte zugerechnet, nämlich brutto mit Beiträgen zur Sozialversicherung inklusive Dienstgeber-Beiträgen, Unfallversicherung und Krankenversicherung. Auf der Unternehmensseite wurden die Bruttobetriebsüberschüsse - im wesentlichen Gewinne und Abschreibungen - verbucht. Auch die Selbstständigen-Einkommen wurden hier dazugezählt. "Was der Arbeitgeber an Steuern zahlt, wie Körperschaftsteuer, Einkommensteuer ist sozusagen im Unternehmenseinkommen enthalten."

Alles zusammen sei die Bruttowertschöpfung, "das ist das, was im Land produziert wird", erklärte Klein. "Da schneidet natürlich der Staat auch noch mit, mit Gütersteuern, insbesondere der USt und sonstigen Produktionsabgaben, zum Beispiel dem FLAF-Beitrag."

Corona-Hilfen schlagen zu Buche

Die AK hat den Zeitraum vom 1. April 2019 bis 31. März 2020 - "die Zeit, als die Welt noch in Ordnung war" - mit dem Zeitraum vom 2. Quartal 2020 bis zum 1. Quartal 2021 verglichen. In dieser Zeit ist das Bruttoinlandsprodukt um 20,8 Mrd. Euro gesunken, von 396,3 Mrd. auf 375,5 Mrd. Euro. "Dass der Staat um 20,4 Mrd. Euro weniger hat, ist einleuchtend", so Klein. Davon seien 16,7 Mrd. Euro zusätzliche Subventionen, "die ganzen Coronahilfen, deren Sinnhaftigkeit niemand bezweifelt, haben einfach einen Haufen Geld gekostet".

Während jedoch wegen Corona auf der Arbeitnehmerseite durch Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit, aber auch weniger Überstunden in Summe um 5,5 Mrd. Euro weniger verbucht wurden, seien die Unternehmereinkommen in dieser Zeit um 5,1 Mrd. Euro gewachsen. "Das ist sicherlich ein zarter Hinweis auf eine Überförderung", meinte Klein im Gespräch mit der APA. Viele Unternehmen seien mit den Förderungen "sehr gut über die Runden gekommen".