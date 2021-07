WIFO-Studie bescheinigt Finanzministerium Treffsicherheit bei Corona-Hilfen

Die Zahl der Jobsuchenden verringert sich leicht, wenn auch nicht merklich. Per 13. Juli waren laut Arbeitsmarktservice 349.471 Menschen in Österreich ohne Arbeit respektive in Schulungen. In der Woche zuvor betrug die Zahl noch 351.065. Wie es Österreich ohne Corona-Hilfen und das "Koste es, was es wolle"-Budget ergangen wäre, das hat das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) ex post analysiert.