AK-Arbeitsklima: Jugend unzufrieden und psychisch stark belastet

Bei Unter-25-Jährigen ist die Arbeits- und Lebenszufriedenheit in den vergangenen drei Jahren in Vergleich zu anderen Altersgruppen deutlich stärker gesunken. Das zeigte die Auswertung des Arbeitsklima Index 2019 bis 2022. "Junge Menschen brauchen jetzt noch mehr Unterstützung, in der Schule, bei der Berufsorientierung und beim Berufseinstieg in der psychosozialen Betreuung", forderte der Präsident der Arbeiterkammer OÖ, Andreas Stangl, am Donnerstag in einer Pressekonferenz.