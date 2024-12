Zuckerlrosa Expansion: Wie die Konditoreikette Aida die Welt erobern will

Die Expansion laufe bislang gut, sagt Prousek. Aida arbeitet mit unterschiedlichen internationalen Retailpartnern zusammen, die mehrere in- und ausländische Filialen betreiben. In Zukunft plant Prousek, noch weitere Aida-Standorte im Ausland zu eröffnen.

Jeweils an Verkehrsknotenpunkten wie Flughäfen oder Bahnhöfen können sich Reisende seither österreichische Mehlspeisen und Wiener Kaffee holen, um die Wartezeit zu überbrücken. Gleichzeitig sollen durch die hohe Frequenz an Passanten möglichst viele Menschen auf die auffälligen rosa Lokale aufmerksam werden.

2024 hat das Unternehmen die ersten Schritte ins Ausland gewagt mit Filialen in München und Berlin , einem Standort in Bratislava und einem Wiener Kaffeehaus im saudi-arabischen Jeddah .

Die Aida-Filiale am Wiener Stephansplatz sah schon in den 1960er Jahren fast genauso aus wie heute.

Erstmals wolle er sich auf Deutschland konzentrieren. Dafür sei man bereits in Gesprächen. Auch Filialeröffnungen in der Schweiz seien geplant. Langfristig will sich Aida aber globaler aufstellen und vermehrt in weiter entfernte Destinationen expandieren.

Spiegelwände und rosa Kunstblumen

Aber auch in heimische Filialen investiert Prousek, so wurde etwa die Filiale am Wiener Stephansplatz neugestaltet und macht mit Wänden voller Spiegel und rosa Kunstblumen auch auf Fotos etwas her. So wird das Wiener Kaffeehaus auch für junge Instagram-affine Menschen interessant.

Die Mischung aus Tradition und Moderne zieht sich auch durch die restliche Lokaleinrichtung. So befinden sich auf den Tischen schwarz-weiß Bilder der Konditorei aus den 1960er-Jahren. Daneben ist ein QR-Code ist zu finden, über den man zur digitalen Speisekarte gelangt – Videos aus der Produktion inklusive.

Durch den Verzicht auf gedruckte Karten will das Unternehmen Papier einsparen. Die Kunden hätten den Wechsel auf Speisekarten am Bildschirm großteils positiv aufgenommen.