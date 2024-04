Noch in diesem Jahr wird die Filiale am Flughafen Jeddah eröffnen. Sie soll 300 Quadratmeter groß werden und 150 Sitzplätze bieten.

So soll die Aida-Filiale am Flughafen Jeddah aussehen

Die zuckerlrosa Konditorei Aida wird es bald auch in Saudi Arabien geben: Noch im Laufe des Jahres 2024 soll eine Filiale am Flughafen Jeddah, eine bekannte Hafenstadt in Saudi-Arabien am Roten Meer, eröffnen. Die Konditorei auf dem Flughafen "King Abdulaziz International Airport" soll rund 300 Quadratmeter groß werden und Sitzplätze für rund150 Gäste bieten. Neben dem Sitzbereich ist auch einen Take-away Bereich geplant.

Betrieben wir die Aida-Filiale in Jeddah als Franchise durch das Unternehmen SSP, einem "Travel food & beverage"-Spezialisten, der in 40 Staaten tätig ist und über 2.000 Restaurant betreibt. Expansion in andere Länder In den letzten Jahren begann die Expansion innerhalb Österreichs mit Filialen am Wiener Flughafen, in Graz und Innsbruck. In wenigen Wochen wird auch eine erste Filiale in München eröffnen.

© SSP So soll die Aida-Filiale am Flughafen Jeddah aussehen

Dominik Prousek führt das Unternehmen in vierter Generation und will "aus dem klassischen Wiener Kaffeehaus-Konzept eine modernes ´Quick Service Konzept´ machen". Wiener Kaffee-Spezialitäten, wie auch die Torten sollen in aller Welt bekannt werden. In Wien gibt es die Traditionskonditorei seit 111 Jahren, 26 Filialen gibt es über die ganze Stadt verteilt sowie eine in Großenzersdorf.