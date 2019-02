Aida wagt sich in die Bundesländer

Genau so wenig wie deren Herstellung. Geht man durch die Produktionshallen, gehören neben dem omnipräsenten süßen Geruch auch ein paar alte Maschinen zur Grundausstattung – und die stammen Großteils aus den 1950er- und 60er-Jahren. „Für die Wartung haben wir einen eigenen Techniker“, sagt Prousek. Ersatzteile gibt es dafür schon lange nicht mehr. Einige der Maschinen seien damals sogar extra für Aida konstruiert worden.

Früher wurden defekte Maschinen entsorgt, doch das kommt nicht mehr in Frage. „Sie werden jetzt aufgehoben und kommen in ein Museum“, so der Junior-Chef. Er trauert den schönen alten Lieferwägen nach, die vor Jahrzehnten benutzt und längst ausgemustert wurden.

Grüne und violette Torten

Trotz aller Verbundenheit mit der Tradition vergisst das Unternehmen nicht auf Innovation. „Wir machen zunehmend vegane und gluten- oder lactosefreie Produkte.“ Nach und nach würden diese eingeführt und immer öfter nachgefragt und angenommen. Für seine ausgefallenen Ideen, wie Sachertorten- oder Cremeschnitteneis, ist Prousek bereits bekannt. Vor den Wiener Fußball-Derbys wurden sogar schon grüne und violette Torten hergestellt. Welche öfter über den Ladentisch gegangen sind, ist allerdings nicht überliefert.

Aida hat in Wien und Umgebung 31 Filialen. Schon seit längerem versucht das Unternehmen zu expandieren und hat seine Fühler in den asiatischen Raum und in Länder wie Russland, Amerika oder Deutschland ausgestreckt. Dort Fuß zu fassen ist allerdings bisher noch nicht gelungen. Nun versucht man es in den Bundesländern. Nachdem im Sommer 2018 mit einer neuen Filiale in Innsbruck ein Testballon gestartet wurde – die Filiale ist laut Prousek ein Erfolg –, sollen in weiteren Städten die rosa Kaffee-Konditoreien aufsperren, darunter in Salzburg, Klagenfurt, Villach, Graz, St. Pölten und Wiener Neustadt. Die Zahl der Standorte soll bis 2020 auf 45 bis 50 steigen.

Ein richtiger Familienbetrieb

Aida hat insgesamt 450 Mitarbeiter, nicht wenige von ihnen sind bereits 40 Jahre oder länger beim Unternehmen – ein Familienbetrieb im doppelten Sinn. Nach einem leichten Umsatzrückgang, der auf Umbauten in den Filialen zurückzuführen ist, ging es 2017/18 wieder leicht bergauf. Die Erlöse stiegen von 25,8 auf 26 Millionen Euro. Das Unternehmen ist laut Prousek in einem der Branche entsprechenden Ausmaß profitabel.