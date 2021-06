Agrana-Chef: "Gegen die Biene kann man nicht sein"

KURIER: Die Wettbewerbsbehörden gehen seit geraumer Zeit gegen Agrana wegen des Verdachts von Preisabsprachen bei Zucker vor. Wann werden die Kartellverfahren denn endlich abgeschlossen sein?

Johann Marihart: Das wissen wir nicht. Bei der aktuellen dreitägigen Untersuchung – ausgehend von der EU-Kommission – wurden keine Unterlagen mitgenommen. Wir glauben: Man hat nichts gefunden. Beim älteren Verfahren der Bundeswettbewerbsbehörde behauptet ein deutscher Mitbewerber, es hätte Marktabsprachen gegeben. Aus unserer Sicht ist Agrana da gar nicht involviert. Die Bundeswettbewerbsbehörde hat eine Strafe von 28 Millionen beantragt. Das liegt nun beim Kartellrichter.

Ich nehme an, Sie haben Geld dafür zurückgestellt?

Haben wir nicht, es gibt keinen Anhaltspunkt, dass das nötig ist.

Momentan scheint es ein Trend zu sein, die Lebensmittelbranche insgesamt zu durchleuchten.

Das ist nicht ganz unlogisch, weil die Nahrungsmittelindustrie in den letzten zwei bis drei Jahren zur Erhöhung der Inflationsrate beigetragen hat. Da gab es Preistreiber: So haben sich in dieser Zeit die Getreidepreise verdoppelt, wie auch die Weltmarktzuckerpreise, die in der Zwischenzeit aber wieder gesunken sind.

Warum ist Deutschland im Lebensmittelbereich vergleichsweise billiger als Österreich?

In Deutschland gibt es eine höhere Bevölkerungsdichte und einen sehr hohen Anteil an Billigst-Anbietern. Diese Struktur haben wir in Österreich nicht. Auf Zucker bezogen gibt es in Österreich einen Markenartikel, der auch entsprechend beworben wird.

Sie haben in Wahrheit keine Konkurrenz am Markt.

Das ist eine Mär. Im Markt herrscht Wettbewerb, auch wenn sich das in Österreich scheinbar in Grenzen hält.