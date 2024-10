"Schulden ihm nichts mehr": Adidas legt Streit um "Yeeze" mit Kanye West bei

Im Zuge des Vergleichs sei kein Geld geflossen. Es habe es eine außergerichtliche Einigung mit West und seinen Anwälten gegeben. "Damit ziehen wir einen Schlussstrich unter die Sache. Was auch immer war, ist Geschichte." Damit seien alle Klagen vom Tisch, so Gulden.

Nach zwei Jahren hat Adidas den Streit um eine Trennung mit dem US-Skandal- Rapper Kanye West ("Ye") beigelegt. "Wir schulden ihm nichts mehr, und er schuldet uns nichts mehr", sagte Vorstandschef Björn Gulden am Dienstag in Herzogenaurach.

Der Lagerbestand an "Yeezy"-Schuhen sei inzwischen - zu Einkaufspreisen - von 500 Millionen auf 50 Millionen Euro geschrumpft, sagte Finanzvorstand Harm Ohlmeyer. Der Rest soll noch in diesem Jahr kostendeckend verkauft werden. Im Kontext der Einigung habe Adidas Rückstellungen von 100 Millionen Euro aufgelöst und den Betrag an die Adidas-Stiftung gespendet. Insgesamt habe der Konzern aus den "Yeezy"-Erlösen fast 250 Millionen Euro Spenden getätigt.

Starkes drittes Quartal

Die Turbulenzen rund um West hatten das vergangene Geschäftsjahr von Adidas neben anderen Faktoren erheblich belastet. Im laufenden Jahr hat der Sportartikelhersteller hingegen wieder in die Spur zurückgefunden. Nach einem starken dritten Quartal zeigte sich der Konzern optimistisch für die weitere Entwicklung. So hält Gulden das Geschäft mit zweistelligen Wachstumsraten sowohl in der Lifestyle- als auch der Sportkategorie für gut ausbalanciert. "Das starke zugrunde liegende Wachstum in China und die früher als erwartete Rückkehr zu positiven Zahlen der Marke Adidas in Nordamerika in den letzten beiden Quartalen stimmen uns für die mittelfristige Zukunft zuversichtlich", erklärte er.