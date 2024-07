Bella Hadid entschuldigt sich für kontroverse Adidas-Kampagne

Das Supermodel bereut inzwischen seine Entscheidung, an der Adidas-Kampagne teilzunehmen, welche anlässlich des 52. Jahrestages der Olympischen Spiele in München gestartet wurde.

Bella Hadid reagiert auf Kritik an Adidas-Kampagne

Hadid behauptet in einem offiziellen Statement auf Instagram, sie sei "schockiert" und "bestürzt" über die Parallele und behauptet, "keine Kenntnis vom historischen Zusammenhang mit den grausamen Ereignissen von 1972" zu haben.

Die Olympischen Spiele 1972 in München sollten als "Fest des Friedens" in die Geschichte eingehen, sie wurden aber von einer Tragödie überschattet: Beim Anschlag am 5. September 1972 stürmten Mitglieder einer palästinensischen Terrorgruppe das Quartier der israelischen Mannschaft im Olympischen Dorf in München. Elf israelische Sportler und ein deutscher Polizist wurden von der militanten palästinensischen Gruppe getötet.

Nach dem Attentat plädierten viele für den Abbruch der Olympischen Spiele. Doch das Internationale Komitee unter der Leitung von Avery Brundage entschied anders. Die Spiele wurden fortgesetzt.