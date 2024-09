170 Mitarbeiter betroffen: Adidas sperrt Runtastic zu

Der Sportartikelkonzern Adidas bündelt seine digitalen Kompetenzen und sperrt den österreichischen Sport-App-Entwickler Runtastic in Pasching (Bezirk Linz-Land), Wien und Salzburg zu. 170 Beschäftigte sind von der Maßnahme betroffen. "Adidas gibt heute bekannt, dass die Running App adidas Running künftig aus den bestehenden zentralen Unternehmensstandorten in Herzogenaurach, Amsterdam und Saragossa betrieben wird", teilt der Konzern in einer Aussendung mit.

Infolge der Entscheidung würden die Runtastic-Standorte in Österreich – Pasching, Wien und Salzburg – von denen aus zuletzt schwerpunktmäßig an der Running App gearbeitet wurde, bis Mitte 2025 schrittweise geschlossen. Für die betroffenen Mitarbeiter bestehe die Möglichkeit, sich auf Positionen an den adidas-Standorten Herzogenaurach, Amsterdam oder Saragossa zu bewerben.