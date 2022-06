Addiko Bank will von Wien aus Südosteuropa erobern

Gelingen soll dies durch Restrukturierung, Minimierung der Risikokosten sowie mit einer Neuausrichtung der Geschäfte: Zum einen durch den Fokus auf Konsumkredite für Privatkunden, zum anderen will Addiko künftig primär Klein- und Kleinstunternehmen servicieren. „Hier gibt es sehr gute Margen und Ertragschancen“, erklärt Juranek. „Dabei wollen wir nicht der günstigste Anbieter sein.“

Ein großflächiger Abbau von Filialen sei nicht geplant, nicht zuletzt aus regulatorischen Gründen. „Viele Kunden müssen in diesen Ländern für bestimmte Geschäftsabschlüsse Filialen aufsuchen.“ Eine Expansion in weitere Länder in der Region sei in einigen Jahren vorstellbar. Auch in Österreich selbst, wo Addiko bis jetzt nur Direktsparen anbietet.