Addiko Bank schrieb 2021 mehr Gewinn, keine Dividende geplant

Die Addiko Bank hat im Geschäftsjahr 2021 dank mehr Neugeschäft in den Kernbereichen deutlich mehr Gewinn geschrieben. Unterm Strich standen 13,6 Mio. Euro, nach 1,4 Mio. Euro im Vorjahr, teilte die Bank am Mittwoch mit. Die Kreditrisikokosten gingen von 48,4 Mio. Euro auf 13,2 Mio. Euro zurück. Wegen eines neuen Gesetzes in Slowenien zu Frankenkrediten werde die Bank heuer allerdings keine Dividende ausschütten.