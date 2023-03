Abstimmung zum Verbrenner-Aus wird verschoben

Synthetische Kraftstoffe, sogenannte E-Fuels, entstehen, indem Wasserstoff mit CO2 vermengt und dabei verflüssigt wird. Der große Vorteil: Sie können in aktuellen Modellen von Verbrennungsmotoren oder auch Ölheizungen verbrannt werden, ohne dass dazu ein Umbau nötig ist. Auch können sie als Flüssigkeiten gut gelagert und transportiert werden. Der große Nachteil: E-Fuels sind teuer und im Vergleich zur E-Mobilität sehr ineffizient. Auch ist unklar, wo der Wasserstoff in entsprechenden Mengen herkommen soll. Kritiker von E-Fuels wollen diesen lieber dort eingesetzt sehen, wo es keine guten Alternativen gibt, etwa in der Industrie.

Als klimaneutral gelten E-Fuels unter zwei Bedingungen: Erstens muss der Wasserstoff mit erneuerbaren Energien hergestellt worden sein. Zweitens muss das verarbeitete CO2 bereits in der Atmosphäre vorhanden gewesen sein bzw. darf es nicht zusätzlich erzeugt werden.