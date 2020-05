900.000 nutzen eigene Quelle

Allerdings ist nicht alles Wasser in öffentlicher Hand: Zwar hängen 90 Prozent der Bevölkerung an öffentlichen Versorgern oder Wassergenossenschaften, aber mehr als 900.000 Österreicher trinken Wasser aus ihrer eigenen Quelle, das sind immerhin zehn Prozent aller Haushalte. Die Zahl der privaten Hausbrunnen und Hausquellen ist im EU-Vergleich relativ hoch, aber nach Bundesländern äußerst unterschiedlich. So hat in Oberösterreich jeder fünfte Haushalt eine Einzelwasserversorgung, während es in Kärnten und Tirol weniger als zehn Prozent sind. Gründe für die hohe Eigenversorgung in Oberösterreich sind nicht nur die vielen Streusiedelungen und die Viehhaltung, sondern auch „emotionale“, weiß Wolfgang Aichlseder, zuständig für die Wassergenossenschaften in Oberösterreich. „Das eigene Wasser gibt ein Gefühl der Unabhängigkeit.“ Es gebe sogar wieder einen Trend zurück zum eigenen Brunnen. „Wenn Städter aufs Land ziehen, dann wollen sie meistens auch einen eigenen Hausbrunnen“, erzählt Aichlseder.

Da meist kein Wasserzähler vorhanden ist, wissen laut einer Umfrage zwei Drittel der Hausbrunnenbesitzer gar nicht, was sie das Wasser kostet. Finanziell sei die Eigenversorgung aber meist kein Vorteil, weil die Kosten (Strom, Instandhaltung, Reparaturen, Untersuchungen etc.) höher seien als bei öffentlichen Wasserversorgern. Genutzt werden darf das Wasser nur für den eigenen Haus- und Wirtschaftsbedarf, gewerbliche Nutzung ist bewilligungspflichtig.