"Kein Zwang zur Privatisierung“

Kommissionspräsident José Manuel Barroso versicherte am Donnerstag nach seinem Vier-Augen-Gespräch mit Bundeskanzler Werner Faymann, dass „es keinen Zwang zur Privatisierung des Wassers gibt“. Weiterhin könne jedes Land oder jede Gemeinde selbst über den Umgang mit seinen Wasser-Ressourcen entscheiden. Den Kern der EU-Richtlinie über Konzessionen skizzierte Barroso sehr klar: „Wenn eine Kommune einem privaten Unternehmen eine Konzession für Wasserdienstleistungen erteilt, dann muss sie sich an Regeln halten, die transparent und fair sind.“ Künftig sollen die strengen Ausschreibungsbedingungen überall in der EU gelten.