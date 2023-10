8.000 Passagiere betroffen: Heute fallen 92 Flüge bei der AUA aus

Günther Ofner, Flughafen Wien-Vorstand und Obmann der Berufsgruppe Luftfahrt in der Wirtschaftskammer, zeigte in einer Aussendung wenig Verständnis für die "den Flugverkehr massiv störende" Betriebsversammlung des AUA-Bordpersonals.

Belegschaftsinterne Kommunikation sei wichtig, müsse aber so erfolgen, dass sie den laufenden Betrieb möglichst wenig beeinträchtigt, so Ofner in Richtung Bordbetriebsrat.

