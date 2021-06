8.000 Austro-Millionäre mehr im Corona-Jahr

Krypto-Investments nehmen zu

Laut Capgemini gewichteten die befragten 2.900 Millionäre Aktien im Schnitt mit 30 Prozent im Depot. Liquide Mittel machten 24 Prozent aus, Anleihen 18 Prozent, Immobilien 14 und alternative Veranlagungen wie Krypto-Assets 14 Prozent.

Letztere werden von Millionären verstärkt genutzt, um ihr Portfolio zu diversifizieren. So gaben 72 Prozent der befragten Millionäre an, in Kryptowährungen investiert zu haben und 74 Prozent in andere digitale Vermögenswerte wie Website-Domain-Namen oder Apps. Auch so genannte Special Purpose Acquisition Companies (SPACs) werden immer beliebter, während nicht-fungible Token (NFTs) langsam an Glaubwürdigkeit in der Asset-Klasse gewinnen. Für Vermögensverwalter würden sich aus den neuen digitalen Möglichkeiten ganz neue Herausforderungen ergeben, so die Studie.

Für die Capgemini 2021 Global HNW Insights Survey wurden mehr als 2.900 HNWIs in 26 wichtigen Vermögensmärkten in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, dem Nahen Osten und dem asiatisch-pazifischen Raum befragt.

Hinweis: Der World Wealth Report 2021 ist hier abrufbar.