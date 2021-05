Wohin mit dem Geld? Milliardäre im Superyachten-Kaufrausch

Wenig Wunder also, dass der Markt für Luxusyachten floriert wie nie: Allein heuer wurden bereits 208 Yachten der allerobersten Preisklasse verkauft. "Mit dem Coronavirus haben die Menschen begriffen, dass sich das Leben von einem auf den anderen Moment ändern kann", schildert Marco Valle, Chef der italienischen Reederei Benetti Yachten, der Financial Times. "Sie wollen also den Moment genießen." Ein Genuss, der dem Schiffbauunternehmen in Viareggio eine traumhafte Auftragslage beschert.