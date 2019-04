420.000 Arbeitsplätze wackeln wegen Nachfolge-Problemen

So stehen im Zeitraum zwischen 2015 und 2024 laut Prognosen 42.400 Unternehmen zur Übernahme an, heißt es aus der Wirtschaftskammer Österreich. An diesen Unternehmen hängen 400.000 bis 420.000 Arbeitsplätze. Die meisten Übergaben gibt es im Tourismus. Auf diesen Bereich entfallen 32,2 Prozent. Es folgen Gewerbe und Handwerk mit 25,3 Prozent und der Handel mit 22,1 Prozent.

Nicht "nachfolgefähig"

Einer der häufigsten Gründe, warum eine Übergabe nicht gelingt, ist der, dass die Erben den Betrieb nicht übernehmen wollen oder überhaupt keine Erben da sind. Oder der Betrieb ist einfach, wie es heißt, nicht nachfolgefähig. Sprich: das Geschäftsmodell ist etwa aufgrund der zunehmenden Digitalisierung schlichtweg überaltert – siehe Videoverleih.

Oft wird laut der Wirtschaftskammer auch der Faktor Zeit übersehen. Ein Thema mit dem sich speziell die Österreichische Notariatskammer ÖNK beschäftigt. Laut deren regelmäßigen Erhebungen dürfte allein bei den Klein- und Mittelbetrieben mindestens jeder fünfte Betrieb n den nächsten Jahren eine Unternehmensübergabe planen. Doch rund 40 Prozent davon wissen nicht, an wen. Zudem vertreten viele Klein- und Mittelunternehmer die Ansicht, dass erst ein bis fünf Jahre vor dem geplanten Rückzug mit der Planung der Unternehmensübergabe begonnen werden sollte.

Rechtzeitig auseinandersetzen

Die ÖNK empfiehlt den Unternehmern sich zeitgerecht mit dem Thema auseinanderzusetzen. Denn ein potenzieller Nachfolger muss erst gefunden werden. Und er oder sie sollte idealer Weise nicht nur über die nötigen fachlichen, sondern auch über die menschlichen Kompetenzen verfügen. Denn der zwischenmenschlichen Aspekt ist demnach von entscheidender Bedeutung, wie auch eine der ÖNK-Studien zum Thema zeigt. Betriebswirtschaftliche Kenntnisse würden erst danach kommen.