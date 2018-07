Nachfolger dringend gesucht: Weiter geht’s! Geht’s weiter?

Mehr als 420.000 Jobs hängen in den nächsten Jahren an einer erfolgreichen Betriebs-Übergabe. Laut Prognose der KMU Forschung Austria werden bis 2024 rund 40.000 kleine und mittlere Betriebe, das ist jedes vierte KMU, mit einer Übergabe konfrontiert sein. Aber immer mehr Kinder haben keinen Bock darauf, den Betrieb ihrer Eltern zu übernehmen. Wurden vor zehn Jahren noch 75 Prozent aller Familienbetriebe innerhalb der Familie übergeben, so ist es jetzt nur noch die Hälfte.

Daran ist nicht nur der Geburtenrückgang schuld. Die Ausbildungswege und beruflichen Möglichkeiten sind vielfältiger geworden, die Jugend ist mobiler und geht lieber eigene Wege. Der Wunsch nach Selbstverwirklichung eigener Ideen, etwa als Start-up, ist groß und dank oft großzügiger Förderungen auch realisierbar.

Besonders zu spüren ist dieser Trend in der Gastronomie und Hotellerie, wo ein erfolgloser Generationenwechsel nicht selten das Aus für den Betrieb bedeutet. Immerhin jede dritte Übernahme betrifft den Tourismus.