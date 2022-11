39 Milliarden: Giovanni Ferrero schon reicher als Mark Zuckerberg

"Schokoladenkönig" Giovanni Ferrero ist der reichste Italiener. Mit einem Vermögen von 38,6 Mrd. Dollar (circa 39 Mrd. Euro) führt der Hersteller des Schokoladen-Aufstrichs Nutella das Ranking der wohlhabendsten Italiener, geht aus der vom US-Wirtschaftsmagazin "Forbes" jährlich verfassten Liste der Superreichen hervor. Ferrero besetzt Platz 25 im Forbes-Ranking und überragt nach dem Kurssturz seiner Aktien Facebook-Gründer Mark Zuckerberg, der mittlerweile auf Platz 29 abgerutscht ist.

An erster Stelle im "Forbes"-Ranking steht der Tesla-Gründer und neue Twitter-Chef Elon Musk mit 203 Milliarden Dollar, gefolgt vom Luxuskönig Bernard Arnault. An dritte Stelle kommt der indische Unternehmer Gautam Adani (Infrastruktur, Logistik). An vierter Stelle steht Jeff Bezos mit 126 Milliarden vor Bill Gates mit 101 Milliarden Dollar.

Der zweite Italiener auf der Liste liegt auf Platz 163 und ist der Besitzer des Stahlkonzerns Tenaris, Paolo Rocca, der mit über 10 Milliarden Dollar fast 200 Plätze vor Italiens viermaligem Regierungschef Silvio Berlusconi auf Platz 350 liegt, der etwas mehr als 6 Milliarden Dollar in der Tasche hat. Modepapst Giorgio Armani belegt mit einem Vermögen von 4,8 Milliarden Dollar Platz 471.