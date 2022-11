30-Stunden-Woche im Praxistest: Bewerberzahl verzehnfacht

40 Prozent gaben an, jetzt mehr zu schlafen, zwei Drittel nehmen sich mehr Zeit für gesunde Ernährung. „Es gibt auch keine Anzeichen, dass die Arbeitsbelastung bzw. Arbeitsverdichtung gestiegen ist. Zeitfresser wurden ausgemerzt“, sagt Arlinghaus. Männer und Frauen würden auch gleich viel verdienen, also kein Gender-Pay-Gap mehr.

Das Modell von eMagnetix sei zwar nicht eins zu eins auf andere Branchen umsetzbar, zeige aber, dass damit Arbeitskräfte angelockt werden können, sagt AK-Präsidentin Renate Anderl. Sie fordert Arbeitsminister Martin Kocher auf, im Kampf gegen den Fachkräftemangel gemeinsam mit den Sozialpartnern das Thema Arbeitszeitverkürzung endlich anzugehen.

Ein Vorschlag von AK und Gewerkschaft ist die staatlich geförderte Familienarbeitszeit bis zum 4. Lebensjahr eines Kindes. Beide Elternteile arbeiten jeweils zwischen 28 und 32 Stunden pro Woche. „Damit holen wir Frauen raus aus der Teilzeitfalle und Väter raus aus der Vollzeitfalle“, so Anderl. An die Betriebe appelliert sie: „Lassen Sie den Mitarbeitenden ein Leben neben der Arbeit“. Die Wirtschaftskammer lehnt eine generelle Arbeitszeitverkürzung ab. Immer mehr Betriebe nutzen aber den jetzigen Rahmen und bieten flexible Modelle wie eine 4-Tage-Woche an. Auch in den laufenden Lohnrunden ist der Freizeitausgleich Thema.