23.000 Jugendliche suchen Lehrstelle

Gleichzeitig appelliert sie an alle von der Krise betroffenen Firmen: Statt Lehrverhältnisse zu lösen, sollen sie ihre Lehrlinge in die Kurzarbeit mitnehmen. Dass das geht, haben Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund mit der Wirtschaftskammer ausverhandelt, und der Nationalrat hat es beschlossen. Denn in der AK hätten sich in den vergangenen Wochen immer wieder verzweifelte Familien gemeldet, deren Kind die Lehrstelle verloren habe, bzw. es zur einvernehmlichen Lösung des Lehrvertrags gedrängt worden sei.

Fachkräftemangel

"Jetzt dürfen Bund und Unternehmer keine Jugendliche und keinen Jugendlichen auf der Straße stehen lassen, auch im eigenen Interesse", so Anderl. "Nach der Krise muss unsere Wirtschaft mit gut ausgebildeten Fachkräften durchstarten können."

Die Arbeiterkammer steht mit ihrer Forderung nicht allein, auch die Wirtschaftskammer fordert derzeit 150 Mio. Euro Unterstützung für Lehrbetriebe.