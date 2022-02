2021 wieder mehr Betriebsansiedelungen in Österreich

Trotz Pandemie war 2021 ein gutes Jahr für Betriebsansiedelungen in Österreich. 364 Firmen ließen sich mit Begleitung der der Betriebsansiedelungsagentur (ABA), die sich nun als "Standortagentur" bezeichnet, hierzulande nieder oder erweiterten ihr Unternehmen. Damit seien 1,24 Mrd. Euro an Investitionen verbunden gewesen und 3.403 Jobs geschaffen worden, sagten Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) und ABA-Chef Rene Tritscher bei der Präsentation der Jahresbilanz.

Knappes Drittel der Investitionen aus Deutschland

Mit Ausnahme des Jahres 2019, als es mit 462 vermittelten Ansiedelungen einen Boom gab, sei 2021 von der Anzahl her das zweiterfolgreichste Jahr in der 40-jährigen Geschichte der ABA gewesen, so Tritscher. 2020 waren es 353 Ansiedelungen. Besonders erfreulich sei, dass zu den fünf Branchen, aus denen die meisten Unternehmen den Weg nach Österreich fanden, IT/Telekom und Life Sciences/Biotechnologie gehörten, mit zusammen fast 100 Projekten.