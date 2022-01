20.000 Euro für eine Blume

Wie alles begann

Entstanden ist das Kultspiel vor etwa 29 Jahren aus einer Not heraus. Der US-amerikanische Verlag "Wizards of the Coast" (heute im Besitz von Hasbro) steckte damals in einer Krise und verlangte nach einem Spiel, das günstig zu produzieren war und Erfolgsaussichten versprach. Der Erfinder und studierte Mathematiker Richard Garfield stellte anstelle eines Brettspiels das Kartenspiel Magic vor und die Erfolgsgeschichte nahm ihren Lauf.

Komplexestes Spiel der Welt

Kurz erklärt treten in dem Spiel zwei Zauberer mit zumeist 20 Lebenspunkten gegeneinander an, die mittels Kreaturen und Zaubersprüchen versuchen einander besiegen. Das Spiel funktioniert streng nach Phasen und wird von Forschern wegen des nicht vorhersehbaren Spielverlaufs als eines der komplexesten Spiele der Welt eingestuft.

„Jede Karte wirkt durch ihre bestimmten Sonderregeln auf jede Karte anders. Damit verläuft kein Spiel gleich“, erklärt der Geschäftsführer Emanuel Burtscher von Spielraum, einem Sammelkarten-Fachgeschäft und Treffpunkt für Kartenspiel-Turniere in Wien.