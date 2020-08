17-jähriger Schüler dürfte hinter Twitter-Hacks stecken

Demnach soll Graham C. eigentlich lediglich vorgehabt haben, sogenannte Twitter-„OG-Accounts“, die er ergaunert hatte, zu verkaufen – dazu brauchte er die beiden anderen Jugendlichen als Mittelsmänner, da sie in einschlägigen Foren gut vernetzt sind. Sie hätten dafür einen Anteil am Verkaufspreis erhalten.

„OG-Accounts“ sind sozusagen seltene, begehrenswerte Benutzernamen für soziale Medien. Da in den meisten Netzwerken wie Twitter, Instagram und Co. jeder Nutzername nur einmal vergeben wird, wecken Accounts mit simplen Namen mit möglichst wenig Buchstaben, zum Beispiel „Joe“, „dark“ oder sogar einzelne Buchstaben wie „y“ in der Szene große Begehrlichkeiten. Spezialisten wie Graham C. sichern sich solche Namen frühzeitig, wenn eine neue Online-Plattform eröffnet – oder sie stehlen sie einfach.

Wie stiehlt man Social Media Accounts?

Das läuft dann meist so ab: Entweder durch das sogenannte "SIM-Swapping", bei dem der Hacker beim Telefonanbieter des ursprünglichen Accountinhabers anruft, sich als dieser ausgibt und darum bittet, die Sim-Karte auf eine neue Handynummer zu übertragen. Diese Methode ist in den USA sehr beliebt, aber in Europa kaum möglich.

Oder mithilfe des sogenannten "Phishings": Hier bringt man den Accountinhaber im persönlichen Gespräch dazu, seine Zugangsdaten auszuhändigen. Oft geschieht das, indem sich der Hacker als Arbeitskollege oder Mitarbeiter des Netzwerks ausgibt, auf dem der Account angemeldet ist.

Mithilfe einer solchen Phishing-Attacke dürfte Graham C. also an die Zugangsdaten eines Twitter-Angestellten gelangt sein. Offenbar, indem er sich selbst als Angestellter der IT-Abteilung ausgab – von da an hatte er die volle Kontrolle über fremde Konten: Er konnte in ihrem Namen posten, sowie deren Email-Adressen und Passwörter nach freiem Willen ändern.