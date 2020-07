Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos gehackt: Betrüger machen auf Twitter Millionen

Am späten Mittwochabend postete Microsoft-Gründer Bill Gates, der über viele Jahre reichste Mensch der Welt, eine ungewöhnliche Nachricht im Kurznachrichtendienst Twitter: "Alle bitten mich immer, etwas zurückzugeben und jetzt ist die Zeit dafür gekommen. Ich verdopple alle Zahlungen, die in den nächsten 30 Minuten an meine Bitcoin-Adresse gesendet werden. Sie schicken mir 1.000 Dollar, ich schicke Ihnen 2.000 Dollar zurück", stand da - verfasst von seinem offiziellen Account, versehen mit dem "blauen Häkchen".

Nahezu zeitgleich hatte auch Tesla- und PayPal-Gründer Elon Musk, ebenfalls Multimilliardär, einen ähnlichen Spendenaufruf gestartet: