Wissen und Wirtschaft gehen Hand in Hand

Mit einem Anteil von 5,6 Prozent der Beschäftigten in Forschung und Entwicklung liegt Wien an 3. Stelle unter allen Regionen der EU. Wie will die Stadt jungen Forscher*innen mehr Möglichkeiten eröffnen, in Wien tätig zu werden?

Gerade junge Wissenschafter*innen sind mit ihrem Engagement, ihrer Kreativität und Dynamik zentral für Innovationen im urbanen Lebensraum. Wien ist nicht nur ein attraktiver Wissenschafts- und Forschungsstandort, sondern auch ein Biotop, in dem junge Forschende neue wissenschaftliche Ansätze und Innovationen ausprobieren können.

Was haben Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort miteinander zu tun?

Wien ist eine wissensbasierte, urbane Ökonomie. In der Smart Klima City Rahmenstrategie hat die Stadt Wien das Ziel verankert, sich durch Spitzenforschung, starke Wirtschaft und Bildung als Innovation-Leader zu positionieren. Die Wissenschaft liefert neue Erkenntnisse und ist Partner*in für die (Weiter-)Entwicklung innovativer Lösungen. Die Wiener Hochschulen bilden außerdem hochqualifizierte Arbeitskräfte aus. Herausragende Forschungsleistungen, ein Umfeld für neue Technologien und digitale Innovationen begünstigen einen wachsenden Wirtschaftsstandort. Die Stadt Wien unterstützt daher gezielt Kooperationen zwischen Wirtschaft und Forschungseinrichtungen.

Welche Rolle spielt der Digitale Humanismus in Wien?

Die Stadt Wien sieht sich traditionell in einer aktiv-gestaltenden Rolle. Sie hat in der Vergangenheit immer wieder wegweisende gestalterische Maßnahmen ergriffen, etwa beim sozialen Wohnbau oder bei der Durchsetzung von Arbeitnehmer*innenrechten. Aktuell gestalten wir den Wiener Weg der Digitalisierung. Dabei geht es darum, menschenzentrierte Innovationen zu fördern und die Vorteile von digitalen Lösungen für alle Wiener*innen zugänglich zu machen. In Wien hat sich mittlerweile ein ganzes Ökosystem an Akteur*innen etabliert, die sich mit dem Thema beschäftigen. Angestoßen wurde diese Bewegung in Wien von dem Wiener Manifest für Digitalen Humanismus, das 2019 von der TU Wien veröffentlicht wurde.