Mit relevantem Praxisbezug

Am Ende jedes Studiums steht eine abschließende wissenschaftliche Arbeit, mit der die künftigen Absolvent*innen ihre erworbene Schlüsselkompetenz beweisen sollen. Um die Studierenden zu unterstützen, geht die Stadt Wien hier einen innovativen Weg: Mit der Initiative „Plattform für Abschlussarbeiten“ können alle, die gerade an ihrer Bachelor- oder Masterarbeit sowie Dissertation arbeiten, direkt mit der Wiener Stadtverwaltung in Kontakt treten und ihre Abschlussarbeiten über aktuelle urbane Themen schreiben. Dabei erhalten die Student*innen Zugang zu praxisbezogenen Daten und können auf die Erfahrungen der Dienststellen der Stadtverwaltung zurückgreifen.

Dabei sind zwei Vorgangsweisen möglich: Einerseits werden innovative und praxisnahe Themen aufgelistet. Darunter finden sich auf die Stadt Wien zugeschnittene Frage- und Problemstellungen, die neue und vielfältige Ansätze verlangen. Für die Studierenden bedeutet dies, dass sie ein für sie spannendes Thema aufgreifen und in ihrer Arbeit stadtspezifische Herausforderungen behandeln können.

Andererseits können eigene Themenvorschläge für eine Zusammenarbeit mit der Stadt Wien eingereicht werden. Diese werden geprüft und es wird ausgearbeitet, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Für die Studierenden ist es immer eine Win-win-Situation: Sie bekommen einen direkten Praxisbezug sowie real-world Impact für ihre universitären Abschlussarbeiten. Die Plattform kann somit als Inspirationsquelle sowie Vernetzungstool genützt werden.