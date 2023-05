Wenn unser Immunsystem neu programmiert wird

Immuntherapien zählen zu den effektivsten Behandlungen gegen Darmkrebs. In Studien zeichnet sich eine gute Langzeitwirkung ab, sodass Patient*innen auch nach zehn Jahren noch gesund sind. Ein vielversprechendes Ergebnis, immerhin ist Darmkrebs die dritthäufigste Krebsart. Rund 2.000 Menschen sterben in Österreich jährlich an den Folgen der Erkrankung.

Beim Einsatz von solchen Immuntherapien gibt es aber ein Problem: Nur wenige Darmkrebs-Patient*innen kommen für die bisher implementierten Behandlungen auch infrage, da sie dafür einen bestimmten Reparaturdefekt im Genom haben müssen. Erst dann können die bisher eingesetzten Immuntherapien ihre Wirkung zeigen.