Mikrobiome regieren die Welt

Sie besiedeln alle Lebewesen und Ökosysteme und übertreffen uns zahlenmäßig wie nichts anderes auf dieser Welt. Bakterien, Archaeen, Pilze, Viren und Co. haben allgemein ein eher schlechtes Image und werden oft nur auf die wenigen krankmachenden Vertreter reduziert. Tatsächlich besitzen Mikroorganismen vor allem nützliche Eigenschaften, die nicht nur für die menschliche, sondern auch die Gesundheit des gesamten Planeten von essenzieller Bedeutung sind. So unterstützen Mikroben in unserem Darm etwa unser Immunsystem, produzieren Vitamine und beeinflussen sogar unsere Stimmung. In Kläranlagen sind sie es, die das Abwasser reinigen, und auch im Abbau von Treibhausgasen spielen sie eine entscheidende Rolle. Die Tragweite von Mikrobiomen – Gemeinschaften von Mikroorganismen – rückt nun immer mehr ins Bewusstsein, doch viele Fragen sind noch unbeantwortet.

Diese Lücke zu schließen ist Ziel des neu gegründeten Exzellenzcluster „Microbiomes Drive Planetary Health“, das unter der Leitung des Mikrobiologen Michael Wagner von der Universität Wien 30 Wissenschafterinnen und Wissenschafter unterschiedlicher Fachbereiche zusammenschließt, um Mikrobiome zu entschlüsseln. „In unserem Exzellenzcluster wollen wir verstehen, wie Mikrobiome funktionieren und wie wir diese gezielt beeinflussen können, damit sie uns und der Umwelt noch nützlicher sind“, erklärt Michael Wagner. In Kooperation mit sechsweiteren österreichischen Forschungseinrichtungen wird das Exzellenzcluster mit der Mikrobiomforschung und der Erforschung der planetaren Gesundheit gleich zwei der wichtigsten Forschungsgebiete des 21. Jahrhunderts verbinden und vorantreiben. „Indem wir nun erstmalig rote und grüne Mikrobenforschung – also Mikrobiomanalysen in der Medizin und Umwelt – miteinander verbinden, können wir Synergien schaffen, um Grundprinzipien dieser mikrobiellen Lebensgemeinschaften nun umfassend zu verstehen“, sagt Wagner.