„Nicht jeder Mensch hat die gleichen Veranlagungen“

Wissensdurst löschen

Die Sendung „Spontan gefragt“ wird vom Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds (WWTF) unterstützt. „Wir wollen Fragen zur Wissenschaft beantworten – ganz nach dem Motto ,Was Sie immer schon gerne gewusst hätten’“, fasst Markus Hengstschläger zusammen. Zum Thema der zweiten Sendung, Präzisionsmedizin und maßgeschneiderte Medikamente, hat er die Tennis-Legende Jürgen Melzer und Michael Freissmuth, einen der renommiertesten Pharmakologen des Landes, eingeladen. Und die beiden entdecken schnell die Parallele zwischen Spitzensport und Präzisionsmedizin.

„Im Tennis hat sich das Training in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt“, so Melzer. „Unsere Jugendlichen durchlaufen ein ganzes Programm mit diversen Körpermessungen. Daraus wird ein individuelles Training zusammengestellt: Das ist wichtig, weil jeder andere Veranlagungen hat.“ Michael Freissmuth schlägt in dieselbe Kerbe, nur aus medizinischer Sicht. „Bei Menschen haben wir eine hohe Variabilität. Verschiedene Genome und andere Effekte führen dazu, dass Arzneimittel bei einer Person wirken, bei anderen aber weniger“, betont der Pharmakologe. „Ziel der Präzisionsmedizin ist, diese Variabilität zu verstehen und dann Arzneimittel zu entwerfen, die in dieser Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit wirken.“ Getrieben wird die Präzisionsmedizin von der Krebsforschung. „Eine durchschnittliche Krebszelle kann etwa zehn Millionen Mutationen aufweisen“, so der Pharmakologe. „Für die Präzisionsmedizin ist entscheidend zu verstehen, welche Mutationen für das Wachstum zuständig sind. Denn dann kann man Medikamente entwerfen, die genau die Moleküle treffen, die dafür zuständig sind.“