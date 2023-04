Ein paar Tröpfchen reichen

Frühe Diagnose

Das weiß auch Eleni Tomazou nur zu gut. Sie ist Forschungsgruppenleiterin an der St. Anna Kinderkrebsforschung und erhielt erst kürzlich eine begehrte Förderung des Europäischen Forschungsrats. Seit Jahren befasst sie sich mit dem sogenannten Ewing Sarkom, einer seltenen Kinderkrebserkrankung, die meist Knochen befällt. Etwa zehn Kinder und Jugendliche werden damit jährlich in Österreich diagnostiziert. „Es ist aber immer noch jener pädiatrische Krebs mit der geringsten Überlebenschance, vor allem im metastasierten Zustand. Daher gibt es dort Verbesserungsbedarf“, erklärt Tomazou.

An dieser Verbesserung arbeiten sie und ihr Team täglich. Denn gerade bei Krebserkrankungen – und das ist bei Kindern und Erwachsenen gleich – kommt es vor allem auf eine schnelle Diagnose an. Je früher die Diagnose, desto besser die Heilungschance. Doch gerade bei Kindern kann dies eben lange dauern, wie Tomazou erklärt: „Bei Kindern denkt man in der Regel nicht sofort an Krebs.“