Biofilme als Ursache von Reizdarm

Einen Hinweis für das Problem, und auch für die Lösung, hat man nun im Darm der betroffenen Patientinnen und Patienten gefunden, bei denen in endoskopischen Untersuchungen sogenannte Biofilme an der Darmschleimhaut festgestellt wurden. „Biofilm, das ist eine Ansammlung von Mikroorganismen, insbesondere von Bakterien, die an der Darmoberfläche haften und von einer Schleimschicht umgeben sind“, erklärt Markus Muttenthaler, der das vom WWTF geförderte Projekt zur Untersuchung von Schleimhautbiofilmen von Menschen mit Magen-Darm-Erkrankungen an der Universität Wien leitet.