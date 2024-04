Interview: Es geht nicht ums Klima alleine

Biodiversität, also die Vielfalt des Lebens und der Lebensräume, ist essenziell für unser Überleben und gleichzeitig ernsthaft in Gefahr. Die systematische Zerstörung von natürlichen Lebensräumen und die Ausrottung von Arten und Organismen zählt gemeinsam mit der Klimakrise zu unseren größten Bedrohungen.

Harald Meimberg ist Leiter des Instituts für Integrative Naturschutzforschung (INF) an der BOKU University (BOKU) und Koordinator des neugegründeten BOKU-Biodiversitätsclusters. Im Interview erklärt er, warum wir dringend handeln müssen, was wir tun können und warum die BOKU University nun einen weiteren Forschungsschwerpunkt auf Biodiversität setzt.

Wir lesen immer öfter von dem neuen Massensterben. Was heißt das?

Harald Meimberg: Die Biodiversität und die Artenvielfalt werden von Menschen sehr stark beeinträchtigt. Es gab in der Erdgeschichte fünf Zeitabschnitte, die wir als Massenaussterbeereignisse – also das Aussterben von 75 Prozent aller Arten – identifizieren. Eines davon war beispielsweise das Aussterben der Dinosaurier. Die Aussterberaten sind derzeit aber zum Teil noch höher als in der Vergangenheit. Daher können wir davon ausgehen, dass wir im sechsten Massensterbeereignis leben. Das bedeutet auch, dass wir als Mensch auf die Lebenswelt einen Einfluss haben, der vergleichbar ist mit einer planetaren Katastrophe nach dem Einschlag eines Asteroiden.“

An der BOKU hat man den Fokus noch stärker auf Bio-diversität gelegt und den BOKU-Biodiversitätscluster ins Leben gerufen. Was ist das?

Der Biodiversitätscluster wurde aufgrund des erhöhten Forschungsbedarfs auf Initiative des Rektorats gegründet. Wir stellten fest, dass es die Notwendigkeit gibt sich über laufende Forschungsprojekte und Vorhaben rund um die Biodiversität auszutauschen. Der Cluster ist konzipiert als Kommunikationsplattform, auf der wir die einzelnen Akteure vernetzen und so neue Forschungssynergien freisetzen.

Wie viele Interessierte gibt es bereits?

Es sind 150 Forschende aus insgesamt 14 Departments, wobei zehn Departments eine sehr starke Ausrichtung auf Biodiversitätsfragen haben.

Im Cluster gibt es auch ein Strategiekomittee. Welche Aufgabe hat es?

Es besteht aus jeweils zwei Vertreterinnen oder Vertretern der zehn Departments und fungiert sozusagen als Kommunikationszentrale. Dort werden Ideen ausgetauscht und zu den Forschenden getragen

Wie steht es um die Biodiversität in Österreich?

Österreich hat im Vergleich zu anderen Ländern eine sehr hohe Biodiversität. Wir haben hier verschiedene biogeografische Regionen, die zusammenkommen. Das bedeutet aber auch, dass wir eine gewisse Verantwortung haben, diese Arten zu schützen.

Ausgerechnet die Landwirtschaft schadet der Biodiversität. Braucht es mehr Überzeugungsarbeit bei den Landwirtinnen und Landwirten, oder wo liegt das Problem?

Es liegt weniger an den Landwirtinnen oder Landwirten. Es ist ein ökonomisches Problem. Alle betriebswirtschaftlichen Optimierungen gehen im Wesentlichen auf Kosten der Biodiversität – sei es durch die Zusammenlegung von Feldern oder wegen des Pestizideinsatzes. Bei uns in der Landwirtschaft ist es nicht möglich, dass die Bäuerinnen und Bauern auf diese Dinge verzichten. Da braucht es ein Ausgleichssystem. Das wird ständig versucht einzuführen, aber vergebens. Auch weil die Landwirtschaft nicht an einem Strang zieht.

Ende Februar wurde das EU-Renaturierungsgesetz verabschiedet, das helfen soll, Klima- und Biodiversitätsziele zu erreichen. Inwiefern ist dies ein wichtiger Schritt?

Das ist ausgesprochen wichtig, weil es die Notwendigkeit der Wiederherstellung von natürlichem Lebensraum thematisiert. Allerdings sind in den Verhandlungen viele Punkte abgeschwächt worden, sodass wir abwarten müssen, was am Ende in die nationale Gesetzgebung übertragen wird. Ich bin eher pessimistisch ...

Alle Renaturierungsbemühungen in Ehren, aber das braucht ja auch Zeit. Haben wir die überhaupt noch?

Natürlich eilt es, aber gerade bei der Renaturierung können wir eigentlich zu jedem Zeitpunkt anfangen. Es ist eine Frage des Engagements und des Einsatzes von Mitteln.