„Hört, was wir zu sagen haben“ – Kinder gestalten Zukunft

Das Kinderbüro der Universität Wien, seit mehr als 20 Jahren verantwortlich für die KinderuniWien, setzte 2022 einen neuen Schwerpunkt zu einem Thema, das für die Zukunft von Kindern entscheidend ist: unser Klima. Erkenntnisse der Klimaforschung werden mit Kindern nicht nur diskutiert, sondern sie werden aktiv in die Gestaltung von Programmen zur Klimabildung involviert. Demokratiebildung trifft Klimabildung – am neuen ganzjährigen Standort des Kinderbüros, dem DOCK am Wiener Donaukanal!