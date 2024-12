Der Junge, der überlebt hat

Weniger sensationsträchtig

Die mediale Berichterstattung hat einen erheblichen Einfluss auf die Suizidrate. Das weiß auch Prof. Thomas Niederkrotenthaler. Er ist Suizidforscher am Zentrum für Public Health an der MedUni Wien und arbeitet beinahe 20 Jahre lang in dem Bereich: „Wir sind global federführend in der Forschung, wie sich der Konsum von Medien auf die Suizidalität auswirkt.“ So lässt sich grundsätzlich sagen, dass nach sensationsträchtigen Berichten die Suizidrate steigt. „Wird beispielsweise über einen Suizid eines Promis berichtet, steigt sie um etwa 13 Prozent“, sagt Niederkrotenthaler. Ein weiteres Negativbeispiel dazu betrifft eine Szene in der Serie „Tote Mädchen lügen nicht“. Netflix hat die Szene, in der sich ein Mädchen das Leben nahm, hinausgeschnitten, nachdem in den USA die Suizidalität unter Mädchen um 22 Prozent gestiegen ist. In Österreich ist man diesbezüglich schon seit Jahren einige Schritte voraus. „Bereits in den 80er-Jahren haben wir Empfehlungen für Medien herausgearbeitet und veröffentlicht. Und jene Medien, die sich daran gehalten haben, schrieben weniger sensationsträchtig und das wirkte sich positiv auf die Suizidrate aus“, sagt Niederkrotenthaler. Jetzt könnte man einwenden, dass man einfach gar nicht darüber berichten sollte. „Nicht darüber reden hat stigmatisierende Effekte und es findet so keine Aufklärung statt. Also mussten wir erforschen, wie man Berichterstattung so gestalten kann, dass sie sich positiv auf die Suizidalität auswirkt.“