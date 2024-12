Industrie findet Stadt

„Wien ist weltweit bekannt als Stadt der Kunst und Kultur, Touristenmagnet und seit Jahren Weltmeister, was die Lebensqualität betrifft.

Was weniger Menschen bewusst ist: Wien ist mehr, viel mehr! So ist Wien mittlerweile die größte Universitätsstadt im deutschsprachigen Raum. Wien ist zudem der stärkste Wirtschaftsmotor für ganz Österreich. Und das ist kein Zufall. Denn während in vielen europäischen Metropolen die produzierende Industrie sukzessive verdrängt wurde, hat sich Wien für einen anderen Weg entscheiden: Wohnen und Arbeiten, Produktion und Freizeit, alles soll möglichst nahe beieinander liegen, gemeinsam koexistieren. Dafür werden auch die erforderlichen Flächen von der Stadt bereitgestellt.

Mit Erfolg: Heute hat Wien eine Industriequote von 15 Prozent, zählt man die an der Industrie hängenden Dienstleistungen dazu, dann steht der servoindustrielle Sektor sogar für über 30 Prozent der Wiener Wirtschaftsleistung. Zum Vergleich: Ganz Großbritannien hat eine Industriequote von weniger als 13 Prozent. Der gesunde Mix aus exportorientierten Industrieunternehmen, erfolgreichen KMUs, innovativen Start-ups und einer exzellenten Forschungscommunity ist die Grundlage, die Wien so erfolgreich macht.

Umso wichtiger, dass dieser vielversprechende Wiener Weg zentraler Bestandteil der Innovations- und Wirtschaftsstrategie Wien 2030 ist – damit können wir gemeinsam sicherstellen, dass Wien in Zukunft nicht nur beim Thema Lebensqualität an vorderster Stelle steht, sondern auch als erfolgreiche Technologiemetropole.

Aber auch für Wien ist jetzt, last but not least, eines entscheidend: Dass wir nun eine reformorientierte und mutige Bundesregierung bekommen, die für die richtigen Rahmenbedingungen sorgt und gleichzeitig den Staatshaushalt saniert!“

