Wer Sinn in seiner Arbeit sieht, ist seltener krank

Wohlfühlfaktor

Sich am Arbeitsplatz wohlzufühlen, ist Arbeitnehmern der Umfrage zufolge am wichtigsten. 98,4 Prozent der Befragten gaben dies an. Auch eine gute Zusammenarbeit mit den Kollegen (97,9 Prozent), ein gutes Betriebsklima (96,8 Prozent), die Loyalität des Unternehmens gegenüber den Mitarbeitern (96,8 Prozent) sowie ein gutes Verhältnis zum Vorgesetzten (92,4 Prozent) werden als bedeutsam empfunden. "Für das Sinnerleben sind den meisten Beschäftigten vor allem persönlich und sozial motivierte Aspekte ihrer Arbeit wichtig", erklärt Helmut Schröder, Stellvertretender Geschäftsführer des WIdO.

Wunschvorstellung und Wirklichkeit würden jedoch oft nicht übereinstimmen. So äußerten nur 69,3 Prozent der Befragten, dass sich ihr Arbeitgeber ihnen gegenüber loyal verhält. Ein positives Betriebsklima erleben nur 78 Prozent der Beschäftigten.