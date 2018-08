Welche Bakterien mit uns U-Bahn fahren

Das Ergebnis: Morgens konnten die Forscher bestimmte U-Bahn-Linien noch anhand der Bakterien identifizieren. Abends gelang dies kaum noch. „Am Morgen hat jede U-Bahn-Linie eine einzigartige mikrobielle Zusammensetzung. Sie spiegelt die Regionen wider, durch die sie führt. Aber mit zunehmender U-Bahn-Nutzung während des Tages werden die mikrobiellen Gemeinschaften aller Linien einander immer ähnlicher", fasst Panagioutou zusammen.

Bakterien verteilen sich im Lauf des Tages

Neben einigen Krankheitserregern waren die Mehrheit der übertragenen Mikroben jedoch harmlose Hautbewohner der Reisenden. „Am besten illustriert das Mischungsmuster von Antibiotikaresistenzgenen die tageszeitlichen Veränderungen, so Panagiotou. „Am Morgen fanden wir Resistenzgene nur in wenigen U-Bahn-Linien, abends hingegen konnten wir sie im gesamten U-Bahn-Netz nachweisen.“



Ziel der Studie ist nicht, die Passagiere zu schrecken. Vielmehr konnte festgestellt werden, dass U-Bahn-Linien mit höherem Verkehrsaufkommen keine größeren Gesundheitsrisiken bergen – weder in Bezug auf Krankheitserreger noch in Bezug auf Antibiotikaresistenzgene. Die Studie soll helfen zu verstehen, wie sich Bakterienarten in der Stadt verteilen und Krankheitserreger übertragen werden.