Yoga, To-do-Listen, Atemübungen, Anti-Stress-Ball-Kneten: Stress kann man vielfältig bekämpfen. Und dennoch: Jeder Vierte Österreicher ist gestresst. Das ergab eine Studie der GfK Austria Sozial- und Organisationsforschung erst Anfang des vorigen Jahres.

Neben den eingangs genannten Anti-Stress-Methoden wird auch der Musiktherapie in puncto Stress eine heilende Wirkung zugeschrieben. Dabei wird durch den gezielten Einsatz von Musik eine therapeutische Wirkung erzielt. Das soll der Wiederherstellung, Erhaltung und Förderung psychischer und körperlicher Gesundheit dienen.

Stresslinderung durch zehn Songs

Britische Neurowissenschaftler haben eine Liste von Songs zusammengestellt, zu denen man perfekt entspannen kann. Das Ranking basiert auf einem Experiment, das von dem Forscherteam rund um Dr. David Lewis-Hodgson am Mindlab International durchgeführt wurde. Für die Untersuchung wurden die Probanden gebeten unter Zeitdruck unterschiedliche Aufgaben zu lösen. Die Aufgaben, die teilweise kniffligen Rätseln glichen, versetzten die Studienteilnehmer in einen Stresszustand. Während sie die Aufgaben lösten, wurden ihnen unterschiedliche Songs vorgespielt. Der Blutdruck, die Atmung, die Hirnaktivitäten und der Puls der Probanden wurden gemessen, um Veränderungen des Stresslevels festzuhalten.

Die zehn entspannendsten Songs wurden schließlich in einem Ranking veröffentlicht. Auf Platz eins landete der Song "Weightless" der britischen Band Marconi Union. Der Song, der ausschließlich instrumental ist, reduzierte die innere Unruhe und das Angstempfinden der Studienteilnehmer um ganze 65 Prozent. Auch physiologisch machte sich die Wirkung des Lieds bemerkbar. So wurde beispielsweise die Ruhepulsrate gesenkt, die Probanden wurden schläfrig. In der Aussendung zu der Untersuchung wird daher auch davor gewarnt, "das Lied während des Autofahrens oder anderen Aktionen, bei denen eine derartige Ablenkung gefährlich werden könnte, zu hören".

Spannendes Detail: Der achtminütige Song wurde 2011 in Kooperation mit der British Academy of Sound Therapy, einer Einrichtung für Musiktherapie, komponiert. In der Melodie enthalten sind Gitarren- und Klavierklänge, eingebettet in einen atmosphärischen Elektro-Synth-Sound.

Hier ist die vollständige Liste der entspannendsten Songs der Welt:

1. "Weightless" von Marconi Union

2. "Electra" von Airstream

3. "Mellomaniac (Chill Out Mix)" von DJ Shah

4. "Watermark" von Enya

5. "Strawberry Swing" von Coldplay

6. "Please Don't Go" von Barcelona

7. "Pure Shores" von All Saints

8. "Someone Like You" von Adele

9. "Canzonetta Sull'aria" von Mozart

10. "We Can Fly" von Rue du Soleil (Café Del Mar)