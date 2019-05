Warum die Nachfrage nach Baby-Salaten steigt

Wie definiert sich ein Trend? Manches in den sozialen Medien Hochgelobte gerät ja rasch wieder in Vergessenheit. "Inputs passieren heute immer schneller, aber diese 'Trends' sehe ich eher als Moden. Mich interessieren Dinge, die weiter greifen." Im Fall von Gemüse heißt das: "Jetzt ist der Boden aufbereitet, um Gemüse eine neue Rolle am Teller spielen zu lassen. In der Theorie war das zwar schon länger der Fall, doch nun gibt es zahlreiche Anregungen und eine neue Wertschätzung."

Wertschätzung und Respekt vor der ganzen Pflanze und ihren natürlichen Kreisläufen – das ist Heinz Reitbauer ebenfalls wichtig. "Es geht um das Bewusstsein, dass das Leben einer Pflanze Wert und Energie besitzt." Die ganze Pflanze zu verarbeiten, ist für Hanni Rützler eine der sichtbarsten Ausformungen des Gemüse-Trends. From leaf to root, also vom Blatt bis zur Wurzel, findet auch unter Hobbyköchen Nachahmer.