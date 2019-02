Saunieren: Wie oft Sie für ein längeres Leben schwitzen müssen

Gute Nachrichten für alle, die in den Semesterferien wieder einmal in die Sauna wollen: Regelmäßiges Saunieren reduziert deutlich das Risiko, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Beim kontrollierten Schwitzen kann die Herzfrequenz auf bis zu 150 Schläge pro Minute ansteigen – wie bei leichtem Training. So sinkt das Risiko für Bluthochdruck, weiters werden Herzinfarkt, Schlaganfall, Herzinsuffizienz oder ein Aortenaneurysma, bei dem es zu einer Aussackung der Hauptschlagader kommt, unwahrscheinlicher.

Zwar ist bekannt, dass Saunabesuche positive Effekte bringen, eine kürzlich veröffentlichte Studie der Universität Ostfinnland gemeinsam mit der Medizinischen Universität Innsbruck zeigt jedoch, wie groß diese Effekte sind. Dafür wurden rund 1700 regelmäßige Saunierer zwischen 53 und 74 Jahren seit den 1980ern zu ihrer Gesundheit und ihren Saunagängen befragt. Das Ergebnis: Wer vier bis sieben Mal pro Woche die Sauna besuchte, hatte ein um 70 Prozent geringeres Risiko, an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben. Bei jenen, die zwei bis drei Mal wöchentlich saunierten, war das Risiko immerhin um 29 Prozent reduziert.