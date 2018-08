Lebenswerk Kraft-Training: 50 starke Jahre!

Alles begann mit einer Verletzung. Der jugendliche Werner Kieser war leidenschaftlicher Boxer und erlitt 1957 eine Rippenfellquetschung. Trainer und Arzt rieten ihm zur Schonung, doch ein spanischer Boxer empfahl ihm, die Genesung mit Hilfe von Krafttraining zu beschleunigen. Trainer und Arzt rieten ihm davon ab, aber der Boxer behielt recht: Werner Kieser war schneller wieder genesen, als es die Experten vorausgesagt hatten.

In diesem Jahr feiert Kieser Training das 50. Jubiläum. Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis?

Es ist immer die Frage, wo man am besten anfängt. Ich sah eher den Weg als das Ziel, wenn man so will, einen Weg, dem ich immer noch folge. Ob ich erreiche, was ich will, weiß ich nicht, Hauptsache die Richtung stimmt (lacht).

Wie haben Sie die Umsetzungsphase in der Anfangszeit überbrückt?

Mit der Entscheidung, mich durch Krafttraining zu verwirklichen, hatte ich mich von bürgerlichen Karrierevorstellungen verabschiedet, was in meinem Freundeskreis Befremden auslöste. „Man könne so etwas ja nicht Hauptberuflich machen, geschweige denn sein Geld dadurch verdienen“. Stimmt, Geld hatte ich damals keines, aber viel Zeit zum Lesen und Recherchieren. Für mich war es nicht wesentlich, was andere von mir hielten. Viel wichtiger war, dass ich von meinem Weg nicht abkam und mir dieser Spaß machte. Ich hatte stets gute Mentoren, mein Leben lang.

Dachten Sie, dass sie mit Ihrer Geschäftsidee so erfolgreich werden würden?

Als ich 1966 mein erstes Geschäft In Zürich gründete, dachte ich, ich werde die Welt umkrempeln. Die Welt zu kräftigen, das war mein Traum. Doch erst mal war ich froh, dass ich überleben konnte. Hauptsächlich habe ich als Eisenbieger auf Baustellen gearbeitet und am Abend versucht mein Geschäft aufzubauen, das mittlerweile langsam wuchs.