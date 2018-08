«Die Muskulatur ist für die Kraftproduktion zuständig», erklärt Dr. David Aguayo, Sportphysiologe in der Abteilung Forschung und Entwicklung bei Kieser Training. «Sie ist die Grundlage jeder körperlichen Aktivität.» Durch die Kraft unserer Muskeln können wir uns gegen die Schwerkraft aufrecht halten und bewegen, Gegenstände greifen, heben und halten, unsere Arbeit erledigen oder das tun, was uns wichtig ist. So wie wir die Kraft der Muskeln brauchen, um die Herausforderungen des Lebens zu meistern, brauchen unsere Muskeln regelmäßig neue physiologische Reize. «Bleiben diese Reize auf Dauer aus, schwindet die Muskulatur und damit auch die Kraft», so Aguayo. Kieser Training ist auf Krafttraining an Maschinen spezialisiert und bietet den Muskeln einen adäquaten Widerstand – vorausgesetzt, Sie trainieren konsequent. «Das Training muss immer wieder ein Störsignal liefern, das zu neuromuskulären Anpassungen führen kann.»

Der Effekt des intensiven Trainings: Der Muskel wird angeregt, sich ans Training anzupassen. Zusätzlich treten strukturelle Veränderungen in den Muskelfasern ein. «Durch Krafttraining wird der Muskel angeregt, verstärkt Muskeleiweiß aufzubauen. Dadurch gewinnt er an Muskelfaservolumen. Dieser Prozess führt zu einer höheren muskulären Leistungsfähigkeit.»

STARKER RÜCKEN