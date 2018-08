Melancholie nach Sex: Auch Männer erleben postkoitale Dysphorie

Melancholisch, traurig, niedergeschlagen: Wenn nach dem Sex statt Entspannung und Befriedigung ein Gefühl der Leere eintritt, spricht man von postkoitaler Dysphorie. Oft kann die Verstimmtheit nach dem Geschlechtsverkehr auch in Angstgefühle und allgemeine Gereiztheit umschlagen.

Bisher wurde postkoitale Dysphorie vor allem Frauen zugeschrieben. Eine neue Studie aus Australien zeigt jedoch: Sie betrifft auch Männer.

Weitverbreitet

Forscher der Queensland University of Technology in der australischen Stadt Brisbane führten eine Erhebung mittels Online-Fragebogen durch. Die Ergebnisse veröffentlichten sie kürzlich im Journal of Sex & Marital Therapy. Bei der Analyse der Aussagen der 1.208 männlichen Teilnehmer aus Australien, Neuseeland, Großbritannien, den USA, Russland und Deutschland zeigte sich, dass 41 Prozent postkoitale Dysphorie im Monat vor der Umfrage erlebt hatten. Allerdings gaben nur vier Prozent der befragten Männer an, nach dem Sex regelmäßig verstimmt zu sein.

Diverse Gefühle

Die Bandbreite der dabei erlebten Gefühle und Stimmungslagen scheint groß zu sein. So gaben Teilnehmer unter anderem an, nach dem Sex nicht berührt werden zu wollen. Andere berichteten davon, nach dem Geschlechtsverkehr genervt und zappelig zu sein. Einige erinnerten sich an Gefühle der Leere und Gleichgültigkeit.