Was es mit dem Weinen nach dem Sex auf sich hat

46 Prozent der Frauen erlebten laut Befragung postkoitale Dysphorie

Eine Schweizer Studie in The Journal of Sexual Medicine aus dem Jahr 2015 hat das Phänomen der postkoitalen Dysphorie bei Frauen untersucht.

Hierf√ľr wurden insgesamt 195 heterosexuelle Studentinnen befragt. Bisexuelle oder lesbische Frauen wurden von der Studie ausgeschlossen. Die Wissenschafter argumentierten dies mit der Tatsache, dass das emotionale Erleben beim Sex zwischen Frauen ein grundlegend anderes sei.

Es zeigte sich, dass:

46 Prozent der Befragten mindestens einmal in ihrem Leben Symptome postkoitaler Dysphorie erlebt hatten.

erlebt hatten. 5,1 Prozent der Studienteilnehmerinnen innerhalb der letzten vier Wochen an postkoitaler Dysphorie gelitten hatten.

gelitten hatten. 2 Prozent der Frauen nach jedem sexuellen Kontakt traurig waren.

Von postkoitaler Dysphorie betroffene Frauen zeigten keine signifikante Tendenz, ein mehr oder weniger problematisches Verhältnis zu Sex zu haben.

Welche Ursachen das Weinen nach dem Sex laut Psychologen haben kann

Allerdings konnte ein Zusammenhang zwischen postkoitaler Dysphorie und Missbrauch festgestellt werden. Betroffene Befragte hatten in der Vergangenheit häufiger eine Art von Missbrauch erlebt.

Dieses Ergebnis decke sich den Forschern zufolge auch mit Erkenntnissen fr√ľherer Studien. Diese h√§tten signifikante Verbindungen zwischen sexuellem, physischem sowie psychischem Missbrauch und postkoitaler Dysphorie herstellen k√∂nnen.