Klimaanlagen: Wie kühl ist noch cool?

Temperaturen um die 30 Grad, schweißtreibende Fahrten in der stickigen U-Bahn und nachts brummt der Ventilator vor den Füßen: In der hochsommerlichen Stadt ist die Flucht in klimatisierte Gebäude oft ein Lichtblick – aber nicht alle freuen sich über die kühle Brise aus dem Belüftungssystem. Die Frage nach der idealen Temperatur endet in Großraumbüros nicht selten in einer hitzigen Diskussion. Was ideal temperiert bedeutet, ist freilich immer subjektiv.

Es gibt aber eine Faustregel, an der man sich aus gesundheitlicher Sicht orientieren kann, sagt Hans-Peter Hutter, vom Verein Ärztinnen und Ärzte für eine gesunde Umwelt: „Im Rahmen ist ein Temperaturunterschied von maximal sechs Grad. Das kann der Organismus problemlos wegstecken.“