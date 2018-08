Hitzewelle in Finnland: Schlafen vor dem Kühlregal

Am heutigen Donnerstag erreicht die Hitzewelle in Österreich ihren vorläufigen Höhepunkt. Bis zu 38 Grad werden erwartet. Auch vor dem Norden Europas macht die Hitze nicht Halt. Zwar ist es in Finnland, Schweden und Norwegen derzeit immerhin noch um rund zehn Grad kühler als hierzulande, die Bevölkerung leidet dennoch unter den für August ungewöhnlich warmen Temperaturen – vor allem in den eigenen, häufig unklimatisierten vier Wänden. In Finnland scheint man nun eine Lösung für das Problem gefunden zu haben.